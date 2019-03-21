Число жертв в результате аварии парома в Ираке достигло примерно 100

Как ранее сообщило агентство dpa, спасти удалось 45 людям, в том числе 19-ти детям, сообщил представитель министерства внутренних дел Саад Маан. Окончательное количество жертв пока неизвестно из-за сильного течения в реке, которое могло унести тела. По данным начальника службы гражданской обороны провинции Ниневия Хоссама Халила, среди погибших есть женщины и дети.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате крушения парома в Ираке достигло 71.

Как сообщал УНН, паром затонул во время празднования курдского нового года, сообщили очевидцы. Трагедия произошла возле развлекательной зоны на реке из-за того, что паром был переполнен. На судне вместимостью 50 человек находились 200 человек, сообщил иракский депутат Абдель-Рехим аль-Шамари.

В свою очередь, премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди приказал немедленно расследовать причины аварии и сообщить о выводах течение суток. Он пообещал привлечь виновных в трагедии к ответственности.