Кількість жертв у результаті аварії порома в Іраку досягла 71
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Іраку заявило в четвер, що кількість жертв аварії порома в Мосулі зросла до 71, в той час як 55 осіб були врятовані, передає УНН з посиланням на AlSumaria.
"Кількість людей, врятованих під час аварії на поромі, становить 55 осіб, включаючи 19 дітей", - заявив офіційний представник міністерства.
Він додав, що "кількість жертв аварії порома становить 71 особу серед жінок, чоловіків і дітей".
Як повідомляв УНН, 21 березня на півночі Іраку біля міста Мосул затонув пором. За інформацією ЗМІ, причиною аварії стало те, що пором був перевантажений.