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Число жертв в результате крушения парома в Ираке достигло 71

Киев • УНН

 • 7092 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство внутренних дел Ирака заявило в четверг, что число жертв аварии парома в Мосуле возросло до 71, в то время как 55 человек были спасены, передаёт УНН со ссылкой на AlSumaria.

Число жертв в результате крушения парома в Ираке достигло 71

“Число людей, спасенных от аварии на пароме, составило 55 человек, включая 19 детей”, — заявил официальный представитель министерства.

Он добавил, что “число жертв аварии парома составляет 71 человек среди женщин, мужчин и детей”.

Как сообщал УНН, 21 марта на севере Ирака у города Мосул затонул паром. По информации СМИ, причиной аварии стало то, что паром был перегружен.

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