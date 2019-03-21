Число жертв в результате крушения парома в Ираке достигло 71
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство внутренних дел Ирака заявило в четверг, что число жертв аварии парома в Мосуле возросло до 71, в то время как 55 человек были спасены, передаёт УНН со ссылкой на AlSumaria.
“Число людей, спасенных от аварии на пароме, составило 55 человек, включая 19 детей”, — заявил официальный представитель министерства.
Он добавил, что “число жертв аварии парома составляет 71 человек среди женщин, мужчин и детей”.
Как сообщал УНН, 21 марта на севере Ирака у города Мосул затонул паром. По информации СМИ, причиной аварии стало то, что паром был перегружен.