Число жертв в результате крушения парома в Ираке достигло 71

“Число людей, спасенных от аварии на пароме, составило 55 человек, включая 19 детей”, — заявил официальный представитель министерства.

Он добавил, что “число жертв аварии парома составляет 71 человек среди женщин, мужчин и детей”.

Как сообщал УНН, 21 марта на севере Ирака у города Мосул затонул паром. По информации СМИ, причиной аварии стало то, что паром был перегружен.