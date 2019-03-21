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Кількість жертв у результаті аварії порома в Іраку досягла приблизно 100

Київ • УНН

 • 7865 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На півночі Іраку поблизу міста Мосул на річці Тигр у четвер, 21 березня, затонув пасажирський пором. Унаслідок цього загинула приблизно 100 осіб. Повідомляє інформаційне агенство AFP, передає УНН.

Кількість жертв у результаті аварії порома в Іраку досягла приблизно 100

Як раніше повідомила агенція dpa, врятувати вдалося 45 людей, у тому числі 19 дітей, поінформував речник міністерства внутрішніх справ Саад Маан. Остаточна кількість жертв поки невідома через сильну течію в річці, яка могла унести тіла. За даними начальника служби цивільної оборони провінції Ніневія Хоссама Халіла, серед загиблих є жінки та діти.

Раніше повідомлялось, що кількість жертв у результаті аварії порома в Іраку досягла 71.

Як повідомляв УНН, пором затонув під час святкування курдського нового року, повідомили очевидці. Трагедія сталася біля розважальної зони на річці через те, що пором був переповнений. На судні місткістю 50 осіб перебували 200 людей, повідомив іракський депутат Абдель-Рехім аль-Шамарі.

У свою чергу, прем'єр-міністр країни Аділь Абдул-Махді наказав негайно розслідувати причини аварії та повідомити про висновки протягом доби. Він пообіцяв притягнути винних у трагедії до відповідальності.

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