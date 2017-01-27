Число жертв пожара в Чили возросло до десяти
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Жертвами масштабного лесного пожара в Чили уже стали 10 человек. Огонь продолжает разрушать прилегающие к зоне бедствия села. Он пока охватил около 273 тыс. га, передает УНН со ссылкой на AFP.
Последним погибшим стал пожарный автомобиль которого привалило деревом в области Био-Био в 550 км от чилийской столицы Сантьяго.
Также погибли еще четверо пожарных, двое полицейских и три местных жителя.
Как сообщал УНН, шесть человек погибли из-за лесных пожаров в Чили.