Число жертв пожара в Чили возросло до десяти

Последним погибшим стал пожарный автомобиль которого привалило деревом в области Био-Био в 550 км от чилийской столицы Сантьяго.

Также погибли еще четверо пожарных, двое полицейских и три местных жителя.

Как сообщал УНН, шесть человек погибли из-за лесных пожаров в Чили.