Кількість жертв пожежі в Чилі зросла до десяти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Жертвами масштабної лісової пожежі в Чилі вже стали 10 осіб. Вогонь продовжує руйнувати прилеглі до зони лиха села. Він наразі охопив близько 273 тис. га, передає УНН з посиланням на AFP.
Останнім загиблим став пожежний, автомобіль якого привалило деревом в області Біо-Біо в 550 км від чилійської столиці Сантьяго.
Також загинули ще четверо пожежників, двоє поліцейських і три місцевих жителі.
Як повідомляв УНН, шестеро людей загинули через лісові пожежі у Чилі.