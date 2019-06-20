Число жертв обвала жилого дома в Италии возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Число жертв возросло до трёх врезультате взрыва в жилом доме, который привёл к обвалу здания. Об этом пишет AP, ссылаясь на местные пожарне службы, передаёт УНН.
Взрыв в четверг утром в городе Гориция недалеко от словенской границы сравнял здание с землёй, оставив только внешние стены. Спасателям потребовались часы, чтобы найти жертв, в том числе пару, обнаруженую в постели.
Информационное агентство ANSA процитировало соседа, сказавшего, что взрыв, произошедший около 4 часов утра, вызвал на улице автосигнализацию, за которой сразу же последовали сирены спасательных транспортных средств.
Как сообщал УНН, ранее было известно о двух жертвах обвала.