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В Италии обрушился жилой дом: погибли два человека

Киев • УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Два человека погибли и еще один пропал без вести после того, как рано утром в четверг в северном итальянском городе Гориция обрушился жилой дом. Об инциденте со ссылкой на пожарные службы пишет ANSA, передаёт УНН.

В Италии обрушился жилой дом: погибли два человека

Сообщается, что жертвами стала пара, которая жила на верхнем этаже двухэтажного здания и чьи тела были вытащены из-под обломков.

Человек с ограниченными физическими возможностями, который жил на нижнем этаже, считается пропавшим без вести. Заместитель мэра города Стефано Черетта заявил, что до сих пор не было обнаружено никаких доказательств о том, что обрушение здания связано с какими-либо проблемами в газовой сети, после предположений, что обвал мог быть вызван утечкой газа.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в Молдове рухнула часть многоэтажки.

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