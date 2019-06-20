В Италии обрушился жилой дом: погибли два человека

Сообщается, что жертвами стала пара, которая жила на верхнем этаже двухэтажного здания и чьи тела были вытащены из-под обломков.

Человек с ограниченными физическими возможностями, который жил на нижнем этаже, считается пропавшим без вести. Заместитель мэра города Стефано Черетта заявил, что до сих пор не было обнаружено никаких доказательств о том, что обрушение здания связано с какими-либо проблемами в газовой сети, после предположений, что обвал мог быть вызван утечкой газа.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в Молдове рухнула часть многоэтажки.