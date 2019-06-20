У Молдові завалилася частина багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Вчора ввечері в Атаках (Окницький район), Молдова, обрушилася частина багатоповерхового будинку. За попередніми даними, жертв немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на point.md.
"Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів. Обійшлося без жертв. Всі районні служби були підняті по тривозі. Допоможемо всім, хто залишилися без даху треба головою. Обіцяю", - написав Ігор Додон в Facebook.
Також прем'єр-міністр Майя Санду пообіцяла, що сьогодні ця ситуація буде обговорюватися на засіданні уряду. З урахуванням того, що багато сімей залишилися без даху над головою, разом з кабінетом міністрів вони спробують знайти рішення для ситуації, що склалася.
Як повідомляв УНН, в Казахстані впала карусель, постраждали діти .