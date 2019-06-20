У Молдові завалилася частина багатоповерхівки

"Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів. Обійшлося без жертв. Всі районні служби були підняті по тривозі. Допоможемо всім, хто залишилися без даху треба головою. Обіцяю", - написав Ігор Додон в Facebook.



Також прем'єр-міністр Майя Санду пообіцяла, що сьогодні ця ситуація буде обговорюватися на засіданні уряду. З урахуванням того, що багато сімей залишилися без даху над головою, разом з кабінетом міністрів вони спробують знайти рішення для ситуації, що склалася.



Як повідомляв УНН, в Казахстані впала карусель, постраждали діти .