В Казахстане рухнула карусель, пострадали дети

Четверых детей госпитализировали медики. Позже пострадавших отпустили домой. Еще один ребенок получил легкие травмы – ссадины и царапины, от госпитализации отказался.

Карусель принадлежит частному предпринимателю.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. В Семее создана комиссия по обследованию детских развлекательных мест отдыха, куда входят представители МИО, органов гражданской защиты и полиции.

Напомним, в России сильный ветер перевернул батут, пострадали 6 детей.