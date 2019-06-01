В Казахстане рухнула карусель, пострадали дети
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня в Семее опрокинулась карусель на Набережной Иртыша в Казахстане. Пострадали пятеро катавшихся детей, сообщает Zakon.kz, передает УНН.
Четверых детей госпитализировали медики. Позже пострадавших отпустили домой. Еще один ребенок получил легкие травмы – ссадины и царапины, от госпитализации отказался.
Карусель принадлежит частному предпринимателю.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. В Семее создана комиссия по обследованию детских развлекательных мест отдыха, куда входят представители МИО, органов гражданской защиты и полиции.
Напомним, в России сильный ветер перевернул батут, пострадали 6 детей.