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У Казахстані впала карусель, постраждали діти

У Казахстані впала карусель, постраждали діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні в Семєї перекинулася карусель на Набережній Іртиша в Казахстані. Постраждали п'ятеро дітей, які каталися, повідомляє Zakon.kz, передає УНН.

Чотирьох дітей госпіталізували медики. Пізніше постраждалих відпустили додому. Ще одна дитина отримала легкі травми - садна і подряпини, від госпіталізації відмовилася.

Карусель належить приватному підприємцю.

Зараз обставини події з'ясовуються. У Семєї створена комісія по обстеженню дитячих розважальних місць відпочинку, куди входять представники МІО, органів цивільного захисту та поліції.

Нагадаємо, в Росії сильний вітер перевернув батут, постраждали 6 дітей.

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