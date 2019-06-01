У Казахстані впала карусель, постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні в Семєї перекинулася карусель на Набережній Іртиша в Казахстані. Постраждали п'ятеро дітей, які каталися, повідомляє Zakon.kz, передає УНН.
Чотирьох дітей госпіталізували медики. Пізніше постраждалих відпустили додому. Ще одна дитина отримала легкі травми - садна і подряпини, від госпіталізації відмовилася.
Карусель належить приватному підприємцю.
Зараз обставини події з'ясовуються. У Семєї створена комісія по обстеженню дитячих розважальних місць відпочинку, куди входять представники МІО, органів цивільного захисту та поліції.
Нагадаємо, в Росії сильний вітер перевернув батут, постраждали 6 дітей.