В Молдове рухнула часть многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Вчера вечером в Атаках (Окницкий район), Молдова, обрушилась часть многоэтажного дома. По предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на point.md.
"Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей. Обошлось без жертв. Все районные службы были подняты по тревоге. Поможем всем, кто остались без крыши надо головой. Обещаю", - написал Игорь Додон в Facebook.
Также премьер-министр Майя Санду пообещала, что сегодня эта ситуация будет обсуждаться на заседании правительства. С учетом того, что многие семьи остались без крыши над головой, вместе с кабинетом министров они попытаются найти решения для сложившейся ситуации.
Как сообщал УНН, в Казахстане рухнула карусель, пострадали дети.