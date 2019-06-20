В Молдове рухнула часть многоэтажки

"Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей. Обошлось без жертв. Все районные службы были подняты по тревоге. Поможем всем, кто остались без крыши надо головой. Обещаю", - написал Игорь Додон в Facebook.



Также премьер-министр Майя Санду пообещала, что сегодня эта ситуация будет обсуждаться на заседании правительства. С учетом того, что многие семьи остались без крыши над головой, вместе с кабинетом министров они попытаются найти решения для сложившейся ситуации.



Как сообщал УНН, в Казахстане рухнула карусель, пострадали дети.