В Італії обвалився житловий будинок: загинули двоє людей

КИЇВ. 20 червня. УНН. Двоє людей загинули і ще одна людина зникла безвісти після того, як рано вранці в четвер в північному італійському місті Горіція обвалився житловий будинок. Про інцидент з посиланням на пожежні служби пише ANSA, передає УНН.