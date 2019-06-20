В Італії обвалився житловий будинок: загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Двоє людей загинули і ще одна людина зникла безвісти після того, як рано вранці в четвер в північному італійському місті Горіція обвалився житловий будинок. Про інцидент з посиланням на пожежні служби пише ANSA, передає УНН.
Повідомляється, що жертвами стала пара, яка жила на верхньому поверсі двоповерхової будівлі і чиї тіла були витягнуті з-під уламків.
Людина з обмеженими фізичними можливостями, який жив на нижньому поверсі, вважається зниклим без вісті. Заступник мера міста Стефано Черетта заявив, що до сих пір не було виявлено жодних доказів про те, що обвалення будівлі пов’язано з якими-небудь проблемами в газовій мережі, після припущень, що обвал міг бути викликаний витоком газу.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні в Молдові завалилася частина багатоповерхівки.