Кількість жертв обвалу житлового будинку в Італії зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кількість жертв зросла до трьох врезультаті вибуху в житловому будинку, який привів до обвалу будівлі. Про це пише AP, посилаючись на місцеві пожежні служби, передає УНН.
Вибух в четвер вранці в місті Гориція недалеко від словенського кордону зрівняв будинок із землею, залишивши тільки зовнішні стіни. Рятувальникам знадобились години, щоб знайти жертв, в тому числі пару, яку виявили в ліжку.
Інформаційне агентство ANSA процитувало сусіда, який сказав, що вибух, який стався близько 4 години ранку, привів у дію автосигналізацію на вулиці, за якою відразу ж пішли сирени рятувальних транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, раніше було відомо про дві жертви обвалу.