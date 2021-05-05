Число жертв обрушения моста метро в Мехико увеличилось до 23
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. При обрушении моста метро в Мехико погибли 23 человека, более 70 ранены, из них 49 госпитализированы. Об этом в ночь на вторник, 4 мая, сообщила городская голова столицы Мексики Клаудиа Шейнбаум, передает УНН.
Что известно
Ранее сообщалось о 20 погибших. Ожидается, что число жертв продолжит расти. Под завалами оказался минимум один автомобиль, кроме того, в салоне поезда, который деформировался при сходе с рельсов, застряли люди.
Причина аварии
По словам Шейнбаум, причиной обрушения стало то, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Спасательные работы на некоторое время прерывались в районе 00.00 по местному времени (08:00), чтобы стабилизировать положение состава с помощью доставленного на место крана.
Дополнение
На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. “То, что произошло сегодня в метро, - ужасная трагедия”, — заявил Эбрард. “Необходимо выяснить причины и установить ответственных”, — подчеркнул глава мексиканского МИД.
Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Население столицы Мексики превышает 9 млн человек.