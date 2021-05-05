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Число жертв обрушения моста метро в Мехико увеличилось до 23

Число жертв обрушения моста метро в Мехико увеличилось до 23

Киев  •  УНН

 • 15400 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. При обрушении моста метро в Мехико погибли 23 человека, более 70 ранены, из них 49 госпитализированы. Об этом в ночь на вторник, 4 мая, сообщила городская голова столицы Мексики Клаудиа Шейнбаум, передает УНН.

Что известно

Ранее сообщалось о 20 погибших. Ожидается, что число жертв продолжит расти. Под завалами оказался минимум один автомобиль, кроме того, в салоне поезда, который деформировался при сходе с рельсов, застряли люди.

Причина аварии

По словам Шейнбаум, причиной обрушения стало то, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Спасательные работы на некоторое время прерывались в районе 00.00 по местному времени (08:00), чтобы стабилизировать положение состава с помощью доставленного на место крана.

Дополнение

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. “То, что произошло сегодня в метро, ​​- ужасная трагедия”, — заявил Эбрард. “Необходимо выяснить причины и установить ответственных”, — подчеркнул глава мексиканского МИД.

Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Население столицы Мексики превышает 9 млн человек.

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