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Кількість жертв обвалу мосту метро в Мехіко збільшилась до 23

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. При обваленні мосту метро в Мехіко загинули щонайменше 23 людини, понад 70 поранені, з них 49 госпіталізовані. Про це у ніч на вівторок, 4 травня, повідомила міська голова столиці Мексики Клаудіа Шейнбаум, передає УНН.

Що відомо

Раніше повідомлялось про 20 загиблих. Очікується, що число жертв продовжить зростати. Під завалами опинився мінімум один автомобіль, крім того, в салоні поїзда, що деформувався при сходженні з рейок, застрягли люди.

Причина аварії

За словами Шейнбаум, причиною обвалення стало те, що навантаження не витримала одна з несучих конструкцій моста. Рятувальні роботи на деякий час переривалися в районі 00.00 за місцевим часом (08:00), щоб стабілізувати становище складу за допомогою доставленого на місце крана.

Доповнення

На місце події прибули кілька десятків машин швидкої допомоги, пожежні та рятувальники.

Співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих висловив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард. “Те, що відбулося сьогодні в метро, ​​- жахлива трагедія”, — заявив Ебрард. “Необхідно з’ясувати причини і встановити відповідальних”, — підкреслив глава мексиканського МЗС.

Метро Мехіко — один з найбільших метрополітенів в Північній Америці. Населення столиці Мексики перевищує 9 млн осіб.

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