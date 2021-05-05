Кількість жертв обвалу мосту метро в Мехіко збільшилась до 23
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. При обваленні мосту метро в Мехіко загинули щонайменше 23 людини, понад 70 поранені, з них 49 госпіталізовані. Про це у ніч на вівторок, 4 травня, повідомила міська голова столиці Мексики Клаудіа Шейнбаум, передає УНН.
Що відомо
Раніше повідомлялось про 20 загиблих. Очікується, що число жертв продовжить зростати. Під завалами опинився мінімум один автомобіль, крім того, в салоні поїзда, що деформувався при сходженні з рейок, застрягли люди.
Причина аварії
За словами Шейнбаум, причиною обвалення стало те, що навантаження не витримала одна з несучих конструкцій моста. Рятувальні роботи на деякий час переривалися в районі 00.00 за місцевим часом (08:00), щоб стабілізувати становище складу за допомогою доставленого на місце крана.
Доповнення
На місце події прибули кілька десятків машин швидкої допомоги, пожежні та рятувальники.
Співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих висловив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард. “Те, що відбулося сьогодні в метро, - жахлива трагедія”, — заявив Ебрард. “Необхідно з’ясувати причини і встановити відповідальних”, — підкреслив глава мексиканського МЗС.
Метро Мехіко — один з найбільших метрополітенів в Північній Америці. Населення столиці Мексики перевищує 9 млн осіб.