Кількість загиблих при обваленні мосту метро в Мехіко збільшилась до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. При обваленні метромосту в Мехіко загинули щонайменше 20 людей, понад 70 поранені, з них 49 госпіталізовані. Про це ввечері в ніч на вівторок, 4 травня, повідомила мер міста Клаудіа Шейнбаум, передає УНН.
Що відомо
На кадрах з місця подій видно, що поїзд метро впав вниз на лінії 12, між станціями “Олівос” і “Тесонко”.
Раніше повідомлялось про 15 загиблих. Очікується, що число жертв продовжить зростати. Під завалами опинився мінімум один автомобіль, крім того, в салоні поїзда, що деформувався при сходженні з рейок, застрягли люди.
Причина аварії
За словами Шейнбаум, причиною обвалення стало те, що навантаження не витримала одна з несучих конструкцій моста. Рятувальні роботи на деякий час переривалися в районі 00.00 за місцевим часом (08:00), щоб стабілізувати становище складу за допомогою доставленого на місце крана.
Доповнення
На місце події прибули кілька десятків машин швидкої допомоги, пожежні та рятувальники.
Співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих висловив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард. “Те, що відбулося сьогодні в метро, - жахлива трагедія”, — заявив Ебрард. “Необхідно з’ясувати причини і встановити відповідальних”, — підкреслив глава мексиканського МЗС.
Метро Мехіко — один з найбільших метрополітенів в Північній Америці. Населення столиці Мексики перевищує 9 млн осіб.
PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. pic.twitter.com/UFkcB1llju— SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021