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Число погибших при обрушении моста метро в Мехико увеличилось до 20

Число погибших при обрушении моста метро в Мехико увеличилось до 20

Киев  •  УНН

 • 15470 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. При обрушении метромоста в Мехико погибли не менее 20 человек, более 70 ранены, из них 49 госпитализированы. Об этом вечером в ночь на вторник, 4 мая, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум, передает УНН.

Что известно

На кадрах с места событий видно, что поезд метро упал вниз на линии 12 между станциями “Оливос” и “Тесонко”.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Ожидается, что число жертв продолжит расти. Под завалами оказался минимум один автомобиль, кроме того, в салоне поезда, который деформировался при сходе с рельсов, застряли люди.

Причина аварии

По словам Шейнбаум, причиной обрушения стало то, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Спасательные работы на некоторое время прерывались в районе 00.00 по местному времени (08:00 по времени Киева), чтобы стабилизировать положение состава с помощью доставленного на место крана.

Дополнение

На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. “То, что произошло сегодня в метро, ​​- ужасная трагедия”, — заявил Эбрард. “Необходимо выяснить причины и установить ответственных”, — подчеркнул глава мексиканского МИД.

Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Население столицы Мексики превышает 9 млн человек.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos , línea 12. pic.twitter.com/UFkcB1llju

— SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

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