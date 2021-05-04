Число погибших при обрушении моста метро в Мехико увеличилось до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. При обрушении метромоста в Мехико погибли не менее 20 человек, более 70 ранены, из них 49 госпитализированы. Об этом вечером в ночь на вторник, 4 мая, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум, передает УНН.
Что известно
На кадрах с места событий видно, что поезд метро упал вниз на линии 12 между станциями “Оливос” и “Тесонко”.
Ранее сообщалось о 15 погибших. Ожидается, что число жертв продолжит расти. Под завалами оказался минимум один автомобиль, кроме того, в салоне поезда, который деформировался при сходе с рельсов, застряли люди.
Причина аварии
По словам Шейнбаум, причиной обрушения стало то, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Спасательные работы на некоторое время прерывались в районе 00.00 по местному времени (08:00 по времени Киева), чтобы стабилизировать положение состава с помощью доставленного на место крана.
Дополнение
На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. “То, что произошло сегодня в метро, - ужасная трагедия”, — заявил Эбрард. “Необходимо выяснить причины и установить ответственных”, — подчеркнул глава мексиканского МИД.
Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Население столицы Мексики превышает 9 млн человек.
PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos , línea 12. pic.twitter.com/UFkcB1llju— SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021