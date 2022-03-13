Количество жертв обстрела школы в Николаевской области возросло до 4-х человек

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"Пожар ликвидирован на площади 150 м кв. От ГСЧС привлечено 22 человека и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

Ранее

Как писал УНН, сегодня днем российский враг нанес удар по одной из школ Николаевской области. По предварительной информации количество погибших составляло два человека.