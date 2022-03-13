В Миколаєві російські війська завдали удару по школі - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в Telegram-каналі повідомив, що рашисти завдали удару по одній із шкіл міста, передає УНН.
Цитата
"Орки авіаударом по школі!! Яким потрібно бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!", - йдеться в повідомленні Кіма.
Деталі
Поки інші подробиці трагедії не відомі.
Додамо
Ранком 13 березня ворог завдав удар по Миколаєву. 9 людей загинуло внаслідок бомбардування.