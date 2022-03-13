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19:03 • 65300 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 113351 просмотра

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В Николаеве российские войска нанесли удар по школе - Ким

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram-канале сообщил, что рашисты нанесли удар по одной из школ города, передает УНН.

Цитата

"Орки авиаударом по школе!! Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!",- говорится в сообщении Кима.

Детали

Пока другие подробности трагедии не известны.

Добавим

Утром 13 марта враг нанес удар по Николаеву. 9 человек погибло в результате бомбардировки.

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