В Николаеве российские войска нанесли удар по школе - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram-канале сообщил, что рашисты нанесли удар по одной из школ города, передает УНН.
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"Орки авиаударом по школе!! Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!",- говорится в сообщении Кима.
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Пока другие подробности трагедии не известны.
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Утром 13 марта враг нанес удар по Николаеву. 9 человек погибло в результате бомбардировки.