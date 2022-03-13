В Николаеве российские войска нанесли удар по школе - Ким

Цитата

"Орки авиаударом по школе!! Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!",- говорится в сообщении Кима.

Детали

Пока другие подробности трагедии не известны.

Добавим

Утром 13 марта враг нанес удар по Николаеву. 9 человек погибло в результате бомбардировки.