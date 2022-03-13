Кількість жертв обстрілу школи на Миколаївщині зросла до 4-х осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. 13 березня у селі Зелений Гай Миколаївського району внаслідок авіаційного удару сталося руйнування будівлі школи з послідуючим горінням. Чотири особи загинуло та троє людей постраждали. Про це УНН інформує з посиланням на МВС.
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"Пожежу ліквідовано на площі 150 м кв. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки", - йдеться в повідомленні.
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Як писав УНН, сьогодні вдень російський ворог завдав ударів по одній із шкіл Миколаївщини. За попередньою інформацією кількість загиблих становила двоє осіб.