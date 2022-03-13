Обстріл школи в Миколаївському районі: 2 особи загинуло та ще двоє постраждали - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. 13 березня у селі Зелений Гай Миколаївського району внаслідок авіаційного удару сталося руйнування будівлі школи з послідуючим горінням, попередньо 2 особи загинуло та 2 особи постраждали. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС.
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"Пожежу ліквідовано на площі 150 м кв. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки", - йдеться в повідомлення.
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Раніше сьогодні Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про обстріл школи.