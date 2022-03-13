Обстрел школы в Николаевском районе: 2 человека погибли и еще двое пострадали - ГСЧС

КИЕВ. 13 марта. УНН. 13 марта в селе Зеленый Гай Николаевского района в результате авиационного удара произошло разрушение здания школы с последующим горением, предварительно 2 человека погибли и 2 человека пострадали. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС.