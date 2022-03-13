Обстрел школы в Николаевском районе: 2 человека погибли и еще двое пострадали - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. 13 марта в селе Зеленый Гай Николаевского района в результате авиационного удара произошло разрушение здания школы с последующим горением, предварительно 2 человека погибли и 2 человека пострадали. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС.
Цитата
"Пожар ликвидирован на площади 150 м кв. от ГСЧС привлечено 22 человека и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.
Добавим
Ранее сегодня Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об обстреле школы.