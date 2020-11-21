Число жертв коронавируса в Чехии превысило 7000
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Число скончавшихся от коронавируса в Чехии превысило в пятницу отметку в 7 тыс. человек, увеличившись вдвое с конца октября. Об этом сообщает "Радио Прага" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения ЧР, передает УНН.
По данным издания, 20 ноября в лабораториях страны было выявлено 5 809 случаев заражения COVID-19, что на 1548 меньше, чем неделю назад. В настоящее время в стране зараженнными коронавирусом считаются 90 669 человек, около 6 300 из них было госпитализировано.
Вместе с тем, лаборатории в Праге в пятницу подтвердили наибольшее количество случаев заражения коронавируса за последние девять дней - 502 человека, что на десять больше, чем в четверг и прошлую пятницу. Последний раз прирост числа инфицированных в столице превысил отметку в 500 11 ноября. В начале месяца ежедневно выявлялось более 900 случаев заражений в день, во второй половине октября - до 1700 в день.
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Как сообщал УНН, за последние две недели количество летальных случаев в связи с COVID-19 выросла на 18%. В течение прошлой недели в Европе зарегистрировано 29 тыс. смертей от коронавируса, что означает, что каждые 17 секунд в регионе от последствий коронавирусной инфекции умирает один человек.