Кількість жертв коронавірусу в Чехії перевищила 7 тисяч

За даними видання, 20 листопада в лабораторіях країни було виявлено 5 809 випадків зараження COVID-19, що на 1548 менше, ніж тиждень тому. В даний час в країні зараженння коронавірусів вважаються 90 669 осіб, близько 6 300 з них було госпіталізовано.

Разом з тим, лабораторії в Празі в п'ятницю підтвердили найбільшу кількість випадків зараження коронавируса за останні дев'ять днів - 502 людини, що на десять більше, ніж в четвер і минулої п'ятниці. Останній раз приріст кількості інфікованих в столиці перевищив позначку в 500 11 листопада. На початку місяця щодня виявлялося більше 900 випадків заражень в день, у другій половині жовтня - до 1700 в день.

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Як повідомляв УНН, за останні два тижні кількість летальних випадків у зв'язку з COVID-19 зросла на 18%. Протягом минулого тижня в Європі зареєстровано 29 тисяч смертей від коронавірусу, що означає, що кожні 17 секунд в регіоні від наслідків коронавірусної інфекції вмирає одна людина.