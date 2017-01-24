Количество жертв из-за схода лавины на отель в Италии возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Количество жертв из-за схода лавины в отель "Rigopiano" в Италии возросло до 15 человек, передает УНН со ссылкой на ANSA.
"К сожалению, продолжается подсчет жертв схода лавины в гостиницу. Спасатели извлекли из-под завалов тело 15 жертвы", - говорится в сообщении.
Кроме того, издание отмечает, что количество людей, считающихся пропавшими без вести, снизилось до 14 человек.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате схода лавины на отель в Италии возросло до 14.