Кількість жертв через сходження лавини на готель в Італії зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кількість жертв через сходження лавини на готель "Rigopiano" в Італії зросла до 15 осіб, передає УНН з посиланням на ANSA.
“На жаль, триває підрахунок жертв сходження лавини на готель. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло 15 жертви”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, видання зазначає, що кількість людей, що вважаються зниклими безвісти, знизилася до 14 осіб.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих через сходження лавини на готель в Італії зросла до 14.