Кількість жертв через сходження лавини на готель в Італії зросла до 15

“На жаль, триває підрахунок жертв сходження лавини на готель. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло 15 жертви”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, видання зазначає, що кількість людей, що вважаються зниклими безвісти, знизилася до 14 осіб.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих через сходження лавини на готель в Італії зросла до 14.