Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысила сотню человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103620 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107923 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110670 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111763 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114527 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144915 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысила сотню человек

Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысила сотню человек

Киев  •  УНН

 • 12518 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысило сотню человек, сообщил правозащитный портал “ОВД-Инфо”, передает УНН со ссылкой также на “Радио Свобода”.

По его данным, более половины задержаний зафиксированы в Санкт-Петербурге, где силовики разогнали колонну участников шествия “Свободному Петербургу — свободные выборы”.

Сообщается, что в участки попали более 60 человек. Кроме того, в Махачкале, Новгороде и Курске задержали участников молодежного шествия “Монстрация 2019”. В столице Дагестана также задержали организатора этой акции Раисата Сиражудинова. Мероприятие в Махачкале власти не согласовали из-за “террористической угрозы”.

Напоминаем, в Москве недавно прошел пикет против пыток ФСБ.

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