Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысила сотню человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Количество задержанных на первомайских акциях в городах России превысило сотню человек, сообщил правозащитный портал “ОВД-Инфо”, передает УНН со ссылкой также на “Радио Свобода”.
По его данным, более половины задержаний зафиксированы в Санкт-Петербурге, где силовики разогнали колонну участников шествия “Свободному Петербургу — свободные выборы”.
Сообщается, что в участки попали более 60 человек. Кроме того, в Махачкале, Новгороде и Курске задержали участников молодежного шествия “Монстрация 2019”. В столице Дагестана также задержали организатора этой акции Раисата Сиражудинова. Мероприятие в Махачкале власти не согласовали из-за “террористической угрозы”.
Напоминаем, в Москве недавно прошел пикет против пыток ФСБ.