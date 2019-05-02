Кількість затриманих на першотравневих акціях в містах Росії перевищила сотню осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кількість затриманих на першотравневих акціях в містах Росії перевищила сотню осіб, повідомив правозахисний портал “ОВД-Инфо”, передає УНН з посиланням також на “Радіо Свобода”.
За його даними, більш ніж половина затримань зафіксовані у Санкт-Петербурзі, де силовики розігнали колону учасників ходи “Вільному Петербургу — вільні вибори”.
Повідомляється, що до відділків потрапили понад 60 людей. Крім того, у Махачкалі, Новгороді і Курську затримали учасників молодіжної ходи “Монстрація 2019”. У столиці Дагестану також затримали організатора цієї акції Раісата Сіражудінова. Захід в Махачкалі влада не погодила через “терористичну загрозу”.
Нагадуємо, у Москві нещодавно пройшов пікет проти тортур ФСБ.