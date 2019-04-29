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У Москві пройшов пікет проти тортур ФСБ

У Москві пройшов пікет проти тортур ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У російській столиці Москві, поблизу станції метро "Мар'їна роща" пройшов пікет проти тортур з боку співробітників Федеральної служби безпеки. Участь в акції взяли приблизно 10 людей. Додається, що мітинг пройшов при підтримці членів та прихильників Лібертаріанської партії. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Новая газета".

"У руках вони тримали плакати з написом "ФСБ катує людей" та іменами учасників Лібертаріанської партії, які зазнали тортур у ФСБ. Учасники акції роздавали перехожим листівки про масові катування людей, які не вчинили жодного злочину", - зазначає російське видання НГ.

Під час акції навколо пікетувальників знаходились та спостерігали представники поліції. Наразі інформації щодо затриманих немає.

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У Росії це не перший пікет проти тортур ФСБ. Так, у лютому 2018 року учасники руху "Весна" біля дверей управління ФСБ в Санкт-Петербурзі зобразили побиття дівчини співробітником правоохоронних органів. Або у березні цього року, у тій же Москві, влаштували пікет проти депортації кримських татар у тюрми РФ.

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Також, як повідомляв УНН, 5 травня 2018 року в 27 російських містах відбулися акції "Він нам не цар", організовані Олексієм Навальним і його прихильниками. Мітингувальники виступили проти інавгурації президента Росії Володимира Путіна. За даними "ОВС-Інфо", всього на них було затримано близько 1600 осіб. Серед країн, які засудили напади силовиків на учасників акції "Він нам не цар" в РФ були як Україна, так і ряд інших країн, серед яких США та країни ЄС.

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