У Росії за тортури затримали колишнього начальника тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У російському Ярославлі затримали колишнього начальника колонії №1 Дмитра Ніколаєва у зв'язку з розслідуванням справ про тортури ув'язнених. Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисну організацію "Общественный вердикт".
Масові перевірки в російських в'язницях почались після того, як фонд опублікував у виданні "Новая газета" відео з катуванням ув'язненого Євгенія Макарова. Було відкрито кілька кримінальних проваджень та арештовано більше десяти співробітників пенітенціарної системи, яких підозрювали в катуванні засуджених.
Заарештовані співробітники виправної колонії №1 на допитах говорили, що 2017 року саме начальник Колонії Ніколаєв дозволив катувати Макарова. Після злочину співробітники передали відеозапис тортур у якості звіту.
Керівництво колонії не просто було в курсі тортур, а й само їх санкціонувало, резюмували правозахисники.
Раніше УНН повідомляв, що у російському Татарстані двом дільничим присудили умовні терміни ув'язнення за тортури.
Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань підтвердила факт використання рабської праці в мордовській колонії ВК-14, в якій була ув'язнена учасниця гурту Pussy Riot Надія Толоконнікова.