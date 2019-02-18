У Росії за тортури затримали колишнього начальника тюрми

Масові перевірки в російських в'язницях почались після того, як фонд опублікував у виданні "Новая газета" відео з катуванням ув'язненого Євгенія Макарова. Було відкрито кілька кримінальних проваджень та арештовано більше десяти співробітників пенітенціарної системи, яких підозрювали в катуванні засуджених.

Заарештовані співробітники виправної колонії №1 на допитах говорили, що 2017 року саме начальник Колонії Ніколаєв дозволив катувати Макарова. Після злочину співробітники передали відеозапис тортур у якості звіту.

Керівництво колонії не просто було в курсі тортур, а й само їх санкціонувало, резюмували правозахисники.

Раніше УНН повідомляв, що у російському Татарстані двом дільничим присудили умовні терміни ув'язнення за тортури.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань підтвердила факт використання рабської праці в мордовській колонії ВК-14, в якій була ув'язнена учасниця гурту Pussy Riot Надія Толоконнікова.