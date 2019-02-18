В России за пытки задержали бывшего начальника тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В российском Ярославле задержали бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева в связи с расследованием дел о пытках заключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитную организацию "Общественный вердикт".
Массовые проверки в российских тюрьмах начались после того, как фонд опубликовал в издании "Новая газета" видео с пытками заключенного Евгения Макарова. Было открыто несколько уголовных производств и арестованы более десяти сотрудников пенитенциарной системы, подозреваемых в пытках осужденных.
Арестованные сотрудники исправительной колонии №1 на допросах говорили, что в 2017 году именно начальник Колонии Николаев позволил пытать Макарова. После преступления сотрудники передали видеозапись пыток в качестве отчета.
Руководство колонии не просто было в курсе пыток, но и само их санкционировало, резюмировали правозащитники.
Ранее УНН сообщал, что в российском Татарстане двум участковым присудили условные сроки заключения за пытки.
Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила факт использования рабского труда в мордовской колонии ИК-14, в которой была заключена участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.