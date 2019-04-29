В Москве прошел пикет против пыток ФСБ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108077 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114731 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144419 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115542 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Москве прошел пикет против пыток ФСБ

В Москве прошел пикет против пыток ФСБ

Киев  •  УНН

 • 8762 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В российской столице Москве, возле станции метро "Марьина роща" прошел пикет против пыток со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности. Участие в акции приняли около 10 человек. Добавляется, что митинг прошел при поддержке членов и сторонников либертарианской партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новая газета" (НГ).

"В руках они держали плакаты с надписью "ФСБ пытает людей" и именами участников либертарианской партии, которые подверглись пыткам в ФСБ. Участники акции раздавали прохожим листовки о массовых пытках людей, которые не совершили никакого преступления", - отмечает российское издание НГ.

Во время акции вокруг пикетчиков находились и наблюдали представители полиции. На данный момент информации о задержанных нет.

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В России это не первый пикет против пыток ФСБ. Так, в феврале 2018 участники движения "Весна" у дверей ФСБ в Санкт-Петербурге изобразили избиение девушки сотрудником правоохранительных органов. Или в марте этого года, в той же Москве, устроили пикет против депортации крымских татар в тюрьмы РФ.

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Также, как сообщал УНН, 5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. Среди стран, которые осудили нападения силовиков на участников акции "Он нам не царь" в РФ были как Украина, так и ряд других стран, среди которых США и страны ЕС.

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