В Москве прошел пикет против пыток ФСБ

"В руках они держали плакаты с надписью "ФСБ пытает людей" и именами участников либертарианской партии, которые подверглись пыткам в ФСБ. Участники акции раздавали прохожим листовки о массовых пытках людей, которые не совершили никакого преступления", - отмечает российское издание НГ.

Во время акции вокруг пикетчиков находились и наблюдали представители полиции. На данный момент информации о задержанных нет.

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В России это не первый пикет против пыток ФСБ. Так, в феврале 2018 участники движения "Весна" у дверей ФСБ в Санкт-Петербурге изобразили избиение девушки сотрудником правоохранительных органов. Или в марте этого года, в той же Москве, устроили пикет против депортации крымских татар в тюрьмы РФ.

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Также, как сообщал УНН, 5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. Среди стран, которые осудили нападения силовиков на участников акции "Он нам не царь" в РФ были как Украина, так и ряд других стран, среди которых США и страны ЕС.