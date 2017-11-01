Число погибших в результате воздушной атаки в Йемене возросло до 29 человек

"Воздушная атака задела район на котором находился городской рынок на севере Йемена. В результате погибли по меньшей мере 29 человек и еще около 17 получили ранения различной степени тяжести", - сообщили представители департамента здравоохранения Йемена.

Также добавляется, что большинство тел погибших невозможно идентифицировать из-за их физического состояния.

Как сообщал УНН, во время воздушной атаки авиации Саудовской Аравии в Йемене, погиб по меньшей мере 21 человек.