Кількість загиблих внаслідок повітряної атаки у Ємені зросла до 29 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість людей загиблих внаслідок повітряної атаки коаліції на чолі з Саудівською Аравією в Ємені зросла до 29 осіб. Про це повідомляє УНН посилаючись на I24 news.
"Повітряна атака зачепила район на якому знаходився міській ринок на півночі Ємена. Внаслідок чого загинуло щонайменше 29 людей та ще близько 17 отримали поранення різних ступеней тяжкості", - повідомили представники департаменту охорони здоров’я Ємену.
Також додається, що більшість тіл загиблих неможливо ідентифікувати через їх фізичний стан.
Як повідомляв УНН, під час повітряної атаки авіації Саудівської Аравії у Ємені, загинула щонайменше 21 людина.