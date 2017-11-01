Кількість загиблих внаслідок повітряної атаки у Ємені зросла до 29 осіб

"Повітряна атака зачепила район на якому знаходився міській ринок на півночі Ємена. Внаслідок чого загинуло щонайменше 29 людей та ще близько 17 отримали поранення різних ступеней тяжкості", - повідомили представники департаменту охорони здоров’я Ємену.

Також додається, що більшість тіл загиблих неможливо ідентифікувати через їх фізичний стан.

Як повідомляв УНН, під час повітряної атаки авіації Саудівської Аравії у Ємені, загинула щонайменше 21 людина.