Количество погибших в результате взрыва на химзаводе в Китае возросло до 62 человек

По данным информагентства, число погибших в результате взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 62 человек, тогда как ранее власти Китая сообщали о 47 погибших и нескольких сотнях пострадавших.

Китайское телевидение утверждает, что на данный момент установлена гибель 62 человек, из которых 26 удалось опознать. Кроме того, 34 человека остаются в критическом состоянии, а состояние еще 60 медики оценивают как тяжёлое.

Напомним, 21 марта УНН сообщал, что сильный взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая, в результате которого были ранены не менее 12 человек.