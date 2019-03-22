Кількість загиблих в результаті вибуху на хімзаводі в Китаї зросла до 62 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кількість загиблих від вибуху на хімзаводі в Китаї виросло до 62 чоловік, з них тільки 26 вдалося впізнати. Про це повідомляє УНН з посиланням на REGNUM.
За даними інформагентства, число загиблих в результаті вибуху на хімзаводі в Китаї збільшилася до 62 осіб, тоді як раніше влада Китаю повідомляла про 47 загиблих і декілька сотень постраждалих.
Китайське телебачення стверджує, що на даний момент встановлена загибель 62 осіб, з яких 26 вдалося впізнати. Крім того, 34 людини залишаються в критичному стані, а стан ще 60 медики оцінюють як важкий.
Нагадаємо, 21 березня УНН повідомляв, що сильний вибух стався на хімічному заводі на сході Китаю, в результаті якого було поранено щонайменше 12 осіб.