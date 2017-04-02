Количество погибших в Колумбии возросло до 254 человек

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47120 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104090 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160021 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118105 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117466 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113083 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104641 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154502 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Количество погибших в Колумбии возросло до 254 человек

Количество погибших в Колумбии возросло до 254 человек

Киев  •  УНН

 • 12885 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число жертв оползня в Моко, столицы департамента Путумайо в Колумбии, увеличилось до 254 человек, передает УНН со ссылкой на RCN.

Об этом сообщил президенту Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

"Это действительно очень печальная цифра", - прокомментировал Сантос.

В результате оползня, как сообщается, также пострадали более 400 человек, 220 считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 112 погибших.

Как сообщал УНН, реки Моко вышли из берегов после многочасовых проливных дождей.

Sobrevuelo de la zona más afectada por el desbordamiento de los ríos Mulato y Mocoa pic.twitter.com/bJ73pQ3Tec

- RCN Radio (@rcnradio) 1 апреля 2017 г.

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