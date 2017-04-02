Количество погибших в Колумбии возросло до 254 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число жертв оползня в Моко, столицы департамента Путумайо в Колумбии, увеличилось до 254 человек, передает УНН со ссылкой на RCN.
Об этом сообщил президенту Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
"Это действительно очень печальная цифра", - прокомментировал Сантос.
В результате оползня, как сообщается, также пострадали более 400 человек, 220 считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 112 погибших.
Как сообщал УНН, реки Моко вышли из берегов после многочасовых проливных дождей.
Sobrevuelo de la zona más afectada por el desbordamiento de los ríos Mulato y Mocoa pic.twitter.com/bJ73pQ3Tec- RCN Radio (@rcnradio) 1 апреля 2017 г.