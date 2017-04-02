Количество погибших в Колумбии возросло до 254 человек

Об этом сообщил президенту Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

"Это действительно очень печальная цифра", - прокомментировал Сантос.

В результате оползня, как сообщается, также пострадали более 400 человек, 220 считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 112 погибших.

Как сообщал УНН, реки Моко вышли из берегов после многочасовых проливных дождей.

Sobrevuelo de la zona más afectada por el desbordamiento de los ríos Mulato y Mocoa pic.twitter.com/bJ73pQ3Tec