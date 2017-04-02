Кількість загиблих в Колумбії зросла до 254 осіб

Про це повідомив президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.

“Це дійсно дуже сумна цифра”, — прокоментував інформацію Сантос.

В результаті зсуву, як повідомляється, також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими без вісти.

Раніше повідомлялося про 112 загиблих.

Як повідомляв УНН, річки Мокоа вийшли з берегів після багатогодинних проливних дощів.

Sobrevuelo de la zona más afectada por el desbordamiento de los ríos Mulato y Mocoa pic.twitter.com/bJ73pQ3Tec