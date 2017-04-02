Кількість загиблих в Колумбії зросла до 254 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Число жертв обвалу в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, збільшилася до 254 осіб, передає УНН з посиланням на RCN.
Про це повідомив президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.
“Це дійсно дуже сумна цифра”, — прокоментував інформацію Сантос.
В результаті зсуву, як повідомляється, також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими без вісти.
Раніше повідомлялося про 112 загиблих.
Як повідомляв УНН, річки Мокоа вийшли з берегів після багатогодинних проливних дощів.
Sobrevuelo de la zona más afectada por el desbordamiento de los ríos Mulato y Mocoa pic.twitter.com/bJ73pQ3Tec— RCN Radio (@rcnradio) 1 апреля 2017 г.