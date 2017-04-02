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Кількість загиблих в Колумбії зросла до 254 осіб

Кількість загиблих в Колумбії зросла до 254 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Число жертв обвалу в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, збільшилася до 254 осіб, передає УНН з посиланням на RCN.

Про це повідомив президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.

“Це дійсно дуже сумна цифра”, — прокоментував інформацію Сантос.

В результаті зсуву, як повідомляється, також постраждали понад 400 осіб, 220 вважаються зниклими без вісти.

Раніше повідомлялося про 112 загиблих.

Як повідомляв УНН, річки Мокоа вийшли з берегів після багатогодинних проливних дощів.

Sobrevuelo de la zona más afectada por el desbordamiento de los ríos Mulato y Mocoa pic.twitter.com/bJ73pQ3Tec

— RCN Radio (@rcnradio) 1 апреля 2017 г.

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