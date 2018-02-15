Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Флориды возросло до 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее телеканал ABC сообщал о 15 жертвах. Стрелок, по данным телеканала CBS, использовал винтовку.
По словам шериф округа Броуард (штат Флорида) Скотта Исраэль, виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.
“Сейчас он в этой школе не учится”, — добавил шериф.
Как ранее сообщал УНН, число пострадавших в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек. На месте происшествия работают правоохранительные органы и медики.