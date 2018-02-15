Кількість загиблих унаслідок стрілянині в школі на півдні Флориди зросла до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Щонайменше 16 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Раніше телеканал ABC повідомляв про 15 жертв. Стрілок, згідно з даними телеканалу CBS, використовував гвинтівку.
За словами шериф округу Броуард (штат Флорида) Скотта Ісраель, винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.
“Зараз він у цій школі не навчається”, — додав шериф.
Як раніше повідомляв УНН, число постраждалих у результаті стрілянини може становити від 20 до 50 осіб. На місці події працюють правоохоронні органи і медики.