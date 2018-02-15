Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Флориды возросло до 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (на юге Флориды) погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FOXnews.
Ранее телеканал CNN сообщал о 16 жертвах. Стрелок, по данным телеканала CBS, использовал винтовку.
На опубликованных в соцсетях видео полиция задерживает молодого человека в бордовой рубашке. Стрелком оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Студент, который утверждает, что знает Николаса, сказал, что он был “проблемным ребенком” и одержим оружием.
#NEW : Longer video of suspect arrested @wsvn pic.twitter.com/2ZHmCd69rV— Franklin White (@FranklinWSVN) 14 февраля 2018 г.
Шериф округа Брауард Скотт Израэль заявил, что подозреваемый был взят под стражу “без инцидентов” и в настоящее время не является учеником школы.
Стрельба в школе: есть убитые; число раненых по сообщениям СМИ достигает 50-ти человек. Преступник, открывший огонь в одной из школ города Паркленд, штата Флорида уже задержан полицией. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. pic.twitter.com/bt2WFWDTR5— голоc АМЕРИКИ (@chastime) 14 февраля 2018 г.
Напомним, в средней школе, где произошла стрельба, учатся около двух тысяч детей. Сообщение о стрельбе начали поступать в полицию через несколько минут после того, как завершились занятия.