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Кількість загиблих унаслідок стрілянини у школі на півдні Флориди зросла до 17 осіб

Кількість загиблих унаслідок стрілянини у школі на півдні Флориди зросла до 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (на півдні Флориди) загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на FOXnews.

Раніше телеканал CNN повідомляв про 16 жертв. Стрілок, згідно з даними телеканалу CBS, використовував гвинтівку.

На опублікованих в соцмережах відео поліція затримує молоду людину у бордовій сорочці. Стрільцем виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Студент, який стверджує, що знає Ніколаса, сказав, що він був “проблемною дитиною” і одержимий зброєю.

#NEW: Longer video of suspect arrested @wsvn pic.twitter.com/2ZHmCd69rV

— Franklin White (@FranklinWSVN) 14 февраля 2018 г.

 

Шериф округу Брауард Скотт Ізраель заявив, що підозрюваний був узятий під варту “без інцидентів” і на даний час не є учнем школи.

Стрілянина в школі: є вбиті; число поранених за повідомленнями ЗМІ сягає 50-ти осіб. Злочинець, що відкрив вогонь в одній із шкіл міста Паркленд, штата Флорида вже затриманий поліцією. На місці події працюють співробітники ФБР. pic.twitter.com/bt2WFWDTR5

— Голоc Амepики (@chastime) 14 февраля 2018 г.

 

Нагадаємо, у середній школі, де сталася стрілянина, навчаються близько двох тисяч дітей. Повідомлення про стрілянину почали надходити у поліцію через кілька хвилин після того, як завершилися заняття.

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