Количество погибших в Судане возросло до 413 человек

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"413 человек погибли и 3551 человек получил ранения", - сообщила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис журналистам на брифинге в Женеве.

Детали

По информации ЮНИСЕФ, жестокие бои между армией Судана и Силами быстрого реагирования привели к гибели по меньшей мере девяти детей. Еще более 50 - получили ранения.

Ранее Комиссия ООН по правам человека и Всемирная продовольственная программа заявили, что от 10 000 до 20 000 человек бежали в соседнюю страну Чад в поисках убежища из-за эскалации конфликта.

Данные были обнародованы, когда Силы быстрого реагирования согласились на 72-часовое "гуманитарное перемирие" с 6:00 (по местному времени), в пятницу (21 апреля), что совпадает с мусульманским праздником окончания Рамадана. Однако, как сообщается, после объявления перемирия бои все равно не прекратились.

Напомним

В столице Судана Хартум и некоторых других городах в минувшую субботу вспыхнули бои между основной армией и Силами быстрого реагирования (SRF). Обе стороны используют тяжелое вооружение.