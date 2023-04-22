Кількість загиблих у Судані зросла до 413
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кількість загиблих у Судані внаслідок бойових дій в країні зросла до 413 осіб. Про це повідомили у ВООЗ, пише УНН з посиланням на низку іноЗМІ.
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"413 людей загинули і 3551 людина отримала поранення", - повідомила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс журналістам на брифінгу в Женеві.
Деталі
За інформацією ЮНІСЕФ, жорстокі бої між армією Судану та Силами швидкого реагування призвели до загибелі щонайменше дев'яти дітей. Ще понад 50 - отримали поранення.
Раніше Комісія ООН з прав людини і Всесвітня продовольча програма заявили, що від 10 000 до 20 000 людей втекли до сусідньої країни Чад у пошуках притулку через ескалацію конфлікту.
Дані були оприлюднені, коли Сили швидкого реагування погодилися на 72-годинне "гуманітарне перемир’я" з 6:00 (за місцевим часом), у п’ятницю (21 квітня), що збігається з мусульманським святом закінчення Рамадану. Однак, як повідомляється, після оголошення перемир'я бої все одно не припинилися.
Нагадаємо
У столиці Судану Хартум і деяких інших містах минулої суботи спалахнули бої між основною армією і Силами швидкого реагування (SRF). Обидві сторони використовують важке озброєння.