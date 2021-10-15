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Число погибших в ходе вооруженных столкновений в Бейруте возросло до семи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В ходе вооруженных столкновений в Бейруте погибли по меньшей мере семь человек и 32 получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Цитата

“По меньшей мере семь человек были убиты и 32 ранены в Бейруте в четверг”, — говориться в сообщении.

Дополнение

В четверг в Бейруте состоялась кровавая перестрелка во время акции протеста, организованной группировкой “Хезболла” против судьи, который руководил расследованием прошлогоднего взрыва в порту города.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек были убиты и десятки ранены в ходе самых жестоких уличных боев в ливанской столице за последние годы.

Контекст

Хаос породил опасения возвращения к межконфессиональному насилию в стране, уже охваченной множеством кризисов, включая один из худших экономических кризисов в мире за последние 150 лет.

Пока неизвестно, кто открыл стрельбу, которая началась вскоре после начала протеста, организованного поддерживаемой Ираном Хезболлой и ее шиитскими союзниками из Движения Амаль против судьи Тарека Битара, который возглавляет расследование масштабного взрыва в порту в прошлом году. “Хезболла” и ее союзники обвиняют судью в том, что они выбирают для допроса политиков, большинство из которых являются союзниками “Хезболлы”. До сих пор никому из официальных лиц “Хезболлы” не было предъявлено обвинений в рамках 14-месячного расследования.

Напряженность из-за взрыва в порту усилила многие проблемы Ливана, в том числе обвал валюты, гиперинфляцию, стремительный рост бедности и энергетического кризиса, который привел к длительным отключениям электроэнергии.

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