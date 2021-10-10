В Лівані відновилась нормальна робота електромережі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Електромережа Лівану повернулася до нормальної роботи після глобального відключення, повідомив ліванський телеканал OTV з посиланням на міністра енергетики країни Валіда Фаяда, передає УНН.
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"Мережа повернулася до своєї нормальної роботи, яка була до того, як закінчився газойль (продукт переробки нафти) на станціях в Дейр-Аммар і Захрані", - повідомив Фаяда.
Деталі
Міністр висловив подяку армійському командуванню, яке передало станціям 6 тисяч літрів гайзоля зі своїх резервів.
Міністерство енергетики Лівану заявило у неділю, що воно отримало дозвіл центрального банку на кредит у розмірі 100 мільйонів доларів для проведення тендерів на імпорт палива для виробництва електроенергії.
Доповнення
У суботу нестача палива призвела до зупинки двох найбільших електростанцій Лівану - Аль-Захрані і Дейр-Аммар, країна залишилася без електрики.
Ліван "паралізований" економічною кризою, яка посилюється зі скороченням поставок палива з-за кордону. З 2019 року курс місцевої валюти знизився на 90%.