В Лівані відновилась нормальна робота електромережі

Цитата

"Мережа повернулася до своєї нормальної роботи, яка була до того, як закінчився газойль (продукт переробки нафти) на станціях в Дейр-Аммар і Захрані", - повідомив Фаяда.

Деталі

Міністр висловив подяку армійському командуванню, яке передало станціям 6 тисяч літрів гайзоля зі своїх резервів.

Міністерство енергетики Лівану заявило у неділю, що воно отримало дозвіл центрального банку на кредит у розмірі 100 мільйонів доларів для проведення тендерів на імпорт палива для виробництва електроенергії.

Доповнення

У суботу нестача палива призвела до зупинки двох найбільших електростанцій Лівану - Аль-Захрані і Дейр-Аммар, країна залишилася без електрики.

Ліван "паралізований" економічною кризою, яка посилюється зі скороченням поставок палива з-за кордону. З 2019 року курс місцевої валюти знизився на 90%.