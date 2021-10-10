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В Лівані відновилась нормальна робота електромережі

В Лівані відновилась нормальна робота електромережі

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Електромережа Лівану повернулася до нормальної роботи після глобального відключення, повідомив ліванський телеканал OTV з посиланням на міністра енергетики країни Валіда Фаяда, передає УНН.

Цитата

"Мережа повернулася до своєї нормальної роботи, яка була до того, як закінчився газойль (продукт переробки нафти) на станціях в Дейр-Аммар і Захрані", - повідомив Фаяда.

Деталі

Міністр висловив подяку армійському командуванню, яке передало станціям 6 тисяч літрів гайзоля зі своїх резервів.

Міністерство енергетики Лівану заявило у неділю, що воно отримало дозвіл центрального банку на кредит у розмірі 100 мільйонів доларів для проведення тендерів на імпорт палива для виробництва електроенергії.

Доповнення

У суботу нестача палива призвела до зупинки двох найбільших електростанцій Лівану - Аль-Захрані і Дейр-Аммар, країна залишилася без електрики.

Ліван "паралізований" економічною кризою, яка посилюється зі скороченням поставок палива з-за кордону. З 2019 року курс місцевої валюти знизився на 90%.

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