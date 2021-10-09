Ліван опинився повністю знеструмленим через проблеми з паливом на електростанціях

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"Ліванська електромережа повністю перестала працювати сьогодні опівдні, і малоймовірно, що вона буде працювати до наступного понеділка або протягом декількох днів", - сказав чиновник.

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Зупинка двох електростанцій "безпосередньо вплинула на стабільність електромережі та призвела до її повного відключення, без можливості тимчасового відновлення роботи", йдеться у заяві.

Чиновник повідомив, що державна електроенергетична компанія спробує використовувати запаси мазуту армії для тимчасової експлуатації електростанцій, але цього не станеться найближчим часом.

Багато ліванців, зазвичай, покладаються на приватні генератори, що працюють на дизельному паливі, хоча їх теж не вистачає.

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Ліван був паралізований економічною кризою, яка посилилася через припинення поставок імпортного палива. З 2019 року ліванська валюта впала на 90%.

Установи залишилися без палива, оскільки в уряду Лівану не вистачає валюти для оплати. Повідомляється, що судна з нафтою і газом відмовляються заходити в порти країни, поки вони не отримають гроші за паливо, причому тільки в доларах США.