Ливан оказался полностью обесточен из-за проблем с топливом на электростанциях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Ливан остался без централизованной подачи электроэнергии после того, как две крупнейшие электростанции страны остановились из-за нехватки топлива, сообщил Reuters в субботу правительственный чиновник, передает УНН.
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"Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она будет работать до следующего понедельника или в течение нескольких дней", - сказал чиновник.
Детали
Остановка двух электростанций "непосредственно повлияла на стабильность электросети и привела к ее полному отключению, без возможности временного возобновления работы", говорится в заявлении.
Чиновник сообщил, что государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временной эксплуатации электростанций, но этого не произойдет в ближайшее время.
Многие ливанцы, как правило, полагаются на частные генераторы, работающие на дизельном топливе, хотя их тоже не хватает.
Добавим
Ливан был парализован экономическим кризисом, который усугубился из-за прекращения поставок импортного топлива. С 2019 года ливанская валюта упала на 90%.
Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах США.