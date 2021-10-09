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Ливан оказался полностью обесточен из-за проблем с топливом на электростанциях

Ливан оказался полностью обесточен из-за проблем с топливом на электростанциях

Киев  •  УНН

 • 20403 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Ливан остался без централизованной подачи электроэнергии после того, как две крупнейшие электростанции страны остановились из-за нехватки топлива, сообщил Reuters в субботу правительственный чиновник, передает УНН.

Цитата

"Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она будет работать до следующего понедельника или в течение нескольких дней", - сказал чиновник.

Детали

Остановка двух электростанций "непосредственно повлияла на стабильность электросети и привела к ее полному отключению, без возможности временного возобновления работы", говорится в заявлении.

Чиновник сообщил, что государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временной эксплуатации электростанций, но этого не произойдет в ближайшее время.

Многие ливанцы, как правило, полагаются на частные генераторы, работающие на дизельном топливе, хотя их тоже не хватает.

Добавим

Ливан был парализован экономическим кризисом, который усугубился из-за прекращения поставок импортного топлива. С 2019 года ливанская валюта упала на 90%.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах США.

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